01.07 03:22 MIGnews.com

Ученые: фотографирование полезно для здоровья

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Американские ученые установили, что фотографирование улучшает память. По мнению сотрудников Университета Пенсильвании благодаря камере можно значительно улучшить мозговую активность.Прежде чем подтвердить данную гипотезу, ученые провели эксперимент с участием 294 добровольцев. Участников исследования разделили на две группы.Добровольцы из первой группы должны были посетить музей, взяв с собой фотокамеры и сделать как минимум 10 снимков. Остальные участники пришли без фотоаппаратов.Во время экскурсии они прослушали гида, а в конце ответили на некоторые вопросы по поводу экспонатов.Результаты показали, что те, кто фотографировал в музее, запомнили экспонаты намного лучше. С другой стороны, аудиоданные они восприняли хуже. Это свидетельствует о том, что съемка улучшает визуальную память.