Ученые: фотографирование полезно для здоровья

Американские ученые установили, что фотографирование улучшает память. По мнению сотрудников Университета Пенсильвании благодаря камере можно значительно улучшить мозговую активность.
Прежде чем подтвердить данную гипотезу, ученые провели эксперимент с участием 294 добровольцев. Участников исследования разделили на две группы.
Добровольцы из первой группы должны были посетить музей, взяв с собой фотокамеры и сделать как минимум 10 снимков. Остальные участники пришли без фотоаппаратов.
Во время экскурсии они прослушали гида, а в конце ответили на некоторые вопросы по поводу экспонатов.
Результаты показали, что те, кто фотографировал в музее, запомнили экспонаты намного лучше. С другой стороны, аудиоданные они восприняли хуже. Это свидетельствует о том, что съемка улучшает визуальную память.