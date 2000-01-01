31.07 03:28 MIGnews.com

Одинокие люди более счастливые

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Американские ученые установили, что одинокие люди такие же счастливые, как и остальные. Об этом говоря результаты десятилетнего исследования.Так, 63-летняя Белла Депауло, психолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, рассказала, что совершенно не чувствует себя одинокой и несчастливой.При этом, она ни одного раза не была замужем и не заводила детей.Миссис Белла рассказала, почему одинокие люди даже более счастливые, чем неодинокие.По ее словам, одиночество связано с ощущением свободы, полета и творческого вдохновения.К примеру, деятели искусства часто уединяются, чтобы создать свой очередной шедевр. Одинокие люди больше общаются с друзьями и родственниками, нежели те, которые женились и уделяют снимание лишь одному человеку.Они больше развиваются из-за того, что у них нет никаких ограничений.