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Одинокие люди более счастливые | Фото: Thinkstock31.07 03:28   MIGnews.com

Одинокие люди более счастливые

Американские ученые установили, что одинокие люди такие же счастливые, как и остальные. Об этом говоря результаты десятилетнего исследования.

Так, 63-летняя Белла Депауло, психолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, рассказала, что совершенно не чувствует себя одинокой и несчастливой.

При этом, она ни одного раза не была замужем и не заводила детей.

Миссис Белла рассказала, почему одинокие люди даже более счастливые, чем неодинокие.

По ее словам, одиночество связано с ощущением свободы, полета и творческого вдохновения.

К примеру, деятели искусства часто уединяются, чтобы создать свой очередной шедевр. Одинокие люди больше общаются с друзьями и родственниками, нежели те, которые женились и уделяют снимание лишь одному человеку.

Они больше развиваются из-за того, что у них нет никаких ограничений.
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