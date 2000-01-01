31.12 02:17 MIGnews.com

NASA сняло марсианскую зиму

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Астрономы показали, как поверхность Марса покрывается снегом из углекислого газа. Диоксид углерода из атмосферы при температуре минус 125 градусов по Цельсию превращается в сухой лед, который оседает на поверхность планеты, сообщается на сайте NASA.Автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter прислала на Землю серию снимков, показывающих Марс в холодное время года. Увидеть их в большом разрешении можно здесь."Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter использовал свои мощные камеры и спектрометры для съемки подробных видов зимних сцен красоты природы на Красной планете", - отмечается на официальном сайте NASA.Интересно, что температура на планете колеблется от -153 °C на полюсах зимой до +20 °C на экваторе летом, поэтому углекислый газ оседает на поверхность планеты почти исключительно в зимний период. В то же время, на Южном полюсе Марса температура весь год остается низкой, поэтому зима в этой части планеты, по сути, не кончается.