NASA сняло марсианскую зиму

Астрономы показали, как поверхность Марса покрывается снегом из углекислого газа. Диоксид углерода из атмосферы при температуре минус 125 градусов по Цельсию превращается в сухой лед, который оседает на поверхность планеты, сообщается на сайте NASA.
Автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter прислала на Землю серию снимков, показывающих Марс в холодное время года. Увидеть их в большом разрешении можно здесь.
"Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter использовал свои мощные камеры и спектрометры для съемки подробных видов зимних сцен красоты природы на Красной планете", - отмечается на официальном сайте NASA.
Интересно, что температура на планете колеблется от -153 °C на полюсах зимой до +20 °C на экваторе летом, поэтому углекислый газ оседает на поверхность планеты почти исключительно в зимний период. В то же время, на Южном полюсе Марса температура весь год остается низкой, поэтому зима в этой части планеты, по сути, не кончается.