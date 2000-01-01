30.12 20:08 MIGnews.com

В метро Пекина запустили беспилотные поезда

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Власти Пекина официально ввели в эксплуатацию первую линию городского метро, все поезда на которой способны передвигаться без участия человека.Об этом в субботу, 30 декабря сообщаетНовая ветка пекинской подземки общей протяженностью 14,4 километра соединяет пригород Пекина Яньшань с районом столицы Фаншань, где пассажиры смогут сделать пересадку, чтобы добраться до центра города.Полностью автоматизированные поезда могут развивать скорость до 80 км/ч. В сообщении центрального телевидения Китая отмечается, что в поезде по-прежнему находится машинист на случай экстренной ситуации.Отмечается, что это первые поезда, которые были полностью спроектированы и собраны в Китае.Ранее сообщалось, что Шведское транспортное агентство одобрило введение беспилотных пассажирских автобусов.