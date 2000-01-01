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В Бермудском треугольнике из ниоткуда `вырос` остров 02.07 04:21   MIGnews.com

В Бермудском треугольнике из ниоткуда "вырос" остров

В Бермудском треугольнике внезапно из-под воды возник остров, но находиться людям возле него совсем небезопасно, пишет издание Metro.

По данным источника, остров Шелли-Айленд сформировался на протяжении нескольких месяцев в Северной Каролине.

Стоит отметить, что остров отделяет от материка сильными течениями в узком промежутке. Более того, вокруг острова водится очень много акул.

Ученые утверждают, что точно не знают, будет ли территория острова расти или он исчезнет также неожиданно, как и появился.
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