Саудовская Аравия построит первый курорт без шариата
Власти Саудовской Аравии решили воплотить в реальность довольно непривычный для королевства, котором царят законы шариата, проект – гигантский туристический комплекс, на котором могут быть частично отменены строги исламские правила.
Как пишет местные СМИ, расположен комплекс размером 34 тыс. кв. км и будет располагаться на 50 островах между городами Умлудж и Аль-Вайх на побережье Красного моря. Его созданием займется фонд благосостояния королевства.
Загвоздка заключается в том, что рассчитан комплекс будет на состоятельных иностранных туристов, которым на юридически "полуавтономных" островах будет позволено распивать спиртное и носить более свободную одежду. В связи с этим, для иностранцев, прибывающих сюда, будут смягчены визовые ограничения, а подчиняться острова будут независимым законами и нормативной базе, которые разработает частный комитет.
Настоящей целью Эр-Рияда является отход от ресурсо-ориентированной экономики в связи с падением цен на нефть.
Первый этап революционного курорта запланирован на второе полугодие 2019 года, а его завершение - к IV кварталу 2022 года.