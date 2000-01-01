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Саудовская Аравия построит первый курорт без шариата | Фото: Thinkstock03.08 21:52   MIGnews.com

Саудовская Аравия построит первый курорт без шариата

Власти Саудовской Аравии решили воплотить в реальность довольно непривычный для королевства, котором царят законы шариата, проект – гигантский туристический комплекс, на котором могут быть частично отменены строги исламские правила.

Как пишет местные СМИ, расположен комплекс размером 34 тыс. кв. км и будет располагаться на 50 островах между городами Умлудж и Аль-Вайх на побережье Красного моря. Его созданием займется фонд благосостояния королевства.


Загвоздка заключается в том, что рассчитан комплекс будет на состоятельных иностранных туристов, которым на юридически "полуавтономных" островах будет позволено распивать спиртное и носить более свободную одежду. В связи с этим, для иностранцев, прибывающих сюда, будут смягчены визовые ограничения, а подчиняться острова будут независимым законами и нормативной базе, которые разработает частный комитет.

Настоящей целью Эр-Рияда является отход от ресурсо-ориентированной экономики в связи с падением цен на нефть.

Первый этап революционного курорта запланирован на второе полугодие 2019 года, а его завершение - к IV кварталу 2022 года.
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