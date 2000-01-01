04.08 12:50 MIGnews.com

Венеция: туристов за купание в каналах оштрафуют на €500

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Власти Венеции запустили "12 золотых правил поведения гостей". За их нарушение туристам придется заплатить штраф в размере от 25 до 500 евро, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Так, за купание в каналах предусмотрен штраф в размере 500 евро, за прогулки по городу в купальнике или с обнаженным торсом – 200 евро. Пикник в общественном месте или катание на велосипеде по пешеходным районам обойдется туристам в 100 евро. Кроме того, штрафами будут караться надписи на памятниках (400 евро). За выброшенный в неположенном месте мусор придется заплатить 25 евро.В связи с введением новых правил в Венеции запущена специальная кампания "Наслаждайся, уважай Венецию" (#EnjoyRespectVenezia), которая будет информировать туристов о возможных штрафах. Она проводится на 10 языках, в том числе на русском.Отмечается, что данные о штрафах будут передаваться в посольства родных стран нарушителей, чтобы они смогли предостеречь от подобных ошибок своих соотечественников.