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Израиль: водительские права за границей недействительны | Фото: Thinkstock05.01 13:13   MIGnews.com

Израиль: водительские права за границей недействительны

Израильтяне, которые планируют путешествия за границу на своем автомобиле, больше не смогут пользоваться своими водительскими правами, сообщили в Министерстве транспорта Израиля.

В соответствии с новыми инструкциями граждане Израиля обязаны получить для поездок за границу международные водительские права, передает Ynet.

В министерстве пояснили, что новая процедура была введена по настоянию ряда мировых государств, которые изменили требования в целях безопасности.

При этом уточняется, что международные права не будут заменять внутренние водительские права Израиля. За границей они будут действительны только вместе.
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