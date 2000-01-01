05.01 13:13 MIGnews.com
Израиль: водительские права за границей недействительны
Израильтяне, которые планируют путешествия за границу на своем автомобиле, больше не смогут пользоваться своими водительскими правами, сообщили в Министерстве транспорта Израиля.
В соответствии с новыми инструкциями граждане Израиля обязаны получить для поездок за границу международные водительские права, передает Ynet.
В министерстве пояснили, что новая процедура была введена по настоянию ряда мировых государств, которые изменили требования в целях безопасности.
При этом уточняется, что международные права не будут заменять внутренние водительские права Израиля. За границей они будут действительны только вместе.
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