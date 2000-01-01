07.08 03:17 MIGnews.com

В Саудовской Аравии женщинам разрешат носить бикини

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Ультраконсервативное королевство Саудовской Аравии объявило о строительстве роскошного курорта на Красном море, где женщинам будет разрешено носить бикини, а не полностью покрывать их тела.Эксперты считают, что амбициозный шаг, предпринятый новым наследником саудовского престола принцем Мохаммедом ибн Салманом, является еще одной попыткой модернизировать экономику, зависящую от нефти, путем увеличения туристического потока.Согласно саудовским законам, женщины подвергаются чрезвычайным ограничениям в одежде и не имеют права ездить отдыхать или путешествовать без разрешения мужа.Но правительство Саудовской Аравии заверило, что курорт будет "функционировать по законам, соответствующим международным стандартам".Как ожидается, курорт на Красном море, в состав которого входит 50 островов, привлечет туристов со всего мира в связи с действующим безвизовым режимом.