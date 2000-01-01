Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Назван самый популярный российский курорт | Фото: Thinkstock08.08 02:10   MIGnews.com

Назван самый популярный российский курорт

Самым популярным туристическим направлением внутри страны стал район Большого Сочи, сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на данные туристических компаний.

Большая часть туристического потока — до 40% - приходится на Адлер. У россиян также популярны курорты Центрального, Хостинского и Лазаревского районов Сочи.

Вторую и третью строчку, в зависимости от туроператора, занимает Анапа и Геленджик. Крым в рейтинге туроператоров находится на 3-5 местах.

"По оценкам туроператоров, недельный отдых здесь в августе дороже, чем по всем другим курортным направлениям – от 26,5 до 32 тыс. рублей в среднем (на одного человека без перевозки) ", - отмечается в сообщении АТОР.

В десятку популярных направлений внутреннего туризма также вошли Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Туапсе, Калининград, Алтайский край и Урал.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:26
Ученые: сахар способствует развитию раковых опухолей
23:28
Галь Гадот сыграет в продолжении "Чудо-женщины"
22:12
Большинство израильтян: Нетаниягу невиновен
21:51
Кахлон объявил о рассылке результатов “Большой лотереи”
20:54
Reuters: ISIS, возможно, обстреляло ракетами Ливан
20:32
Индийские солдаты убили боевиков на границе с Пакистаном
19:56
Бригада "пожарных-поджигателей" задержана на Сицилии
19:34
Британка диагностировала у себя рак через смартфон
18:52
Нетаниягу встретился с делегацией американских конгрессменов
18:29
ВВС Ирака нанесли удар по ISIS в Талль-Афаре
17:55
В Турции задержаны иностранцы, планировавшие теракт
17:37
Миллиардер Абрамович разводится с Жуковой
17:04
Встреча Аббаса с королем Иордании
16:33
Катар и Турция провели совместные военные учения
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus