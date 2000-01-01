08.08 02:10 MIGnews.com

Назван самый популярный российский курорт

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Самым популярным туристическим направлением внутри страны стал район Большого Сочи, сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на данные туристических компаний.Большая часть туристического потока — до 40% - приходится на Адлер. У россиян также популярны курорты Центрального, Хостинского и Лазаревского районов Сочи.Вторую и третью строчку, в зависимости от туроператора, занимает Анапа и Геленджик. Крым в рейтинге туроператоров находится на 3-5 местах."По оценкам туроператоров, недельный отдых здесь в августе дороже, чем по всем другим курортным направлениям – от 26,5 до 32 тыс. рублей в среднем (на одного человека без перевозки) ", - отмечается в сообщении АТОР.В десятку популярных направлений внутреннего туризма также вошли Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Туапсе, Калининград, Алтайский край и Урал.