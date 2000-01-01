Назван самый популярный российский курорт

Самым популярным туристическим направлением внутри страны стал район Большого Сочи, сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на данные туристических компаний.
Большая часть туристического потока — до 40% - приходится на Адлер. У россиян также популярны курорты Центрального, Хостинского и Лазаревского районов Сочи.
Вторую и третью строчку, в зависимости от туроператора, занимает Анапа и Геленджик. Крым в рейтинге туроператоров находится на 3-5 местах.
"По оценкам туроператоров, недельный отдых здесь в августе дороже, чем по всем другим курортным направлениям – от 26,5 до 32 тыс. рублей в среднем (на одного человека без перевозки) ", - отмечается в сообщении АТОР.
В десятку популярных направлений внутреннего туризма также вошли Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Туапсе, Калининград, Алтайский край и Урал.