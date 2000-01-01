09.08 12:21 MIGnews.com

Как не стоять в очереди в аэропорту Бен-Гурион

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Второй канал израильского ТВ рассказал о новом виде услуг, оказываемом туристам, улетающим из Израиля.Большое количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Бен-Гурион в летние месяцы приводит к тому, что очереди на чек-ин, паспортный контроль и проверку безопасности могут занимать несколько часов.Несколько туристических компаний предлагают новый вид услуг, позволяющий пройти на посадку без очереди - но за деньги. За дополнительную плату компании также предоставляют личного шофера, который может забрать вас из дома в аэропорт.Стоимость услуги составляет от 90 долларов на человека до 200 долларов на семью.Компании работают по соглашению с управлением аэропортов - которое получает свою долю прибыли. Таким образом все остаются довольны - люди желающие сэкономить время и располагающие дополнительными средствами, компании, строящие на этом бизнес и управление аэропортов, зарабатывающее на этом деньги. Те, кто проигрывает - большинство обычных пассажиров, чья очередь становится еще длиннее.