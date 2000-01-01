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В Европу за 89 шек.: 4 новых направления Wizz Air из Эйлата | Фото: Gianluca Borchia/Flickr09.08 16:57   MIGnews.com

В Европу за 89 шек.: 4 новых направления Wizz Air из Эйлата

Венгерский лоукостер Wizz Air продолжает расширять свою деятельность в Израиле, в связи с чем вдобавок к уже существующим 18 направлениям в и из Израиля объявил о еще четырех.

Новые рейсы будут вылетать из эйлатского аэропорта "Увда" в латвийскую столицу Ригу, польский горнолыжный курорт Катовице, а также столицы Чехии и Румынии – Прагу и Бухарест. Билеты на новые маршруты уже поступили в продажу, их стоимость начинается от 89 шекелей до Бухареста (с 29 октября), от 129 шекелей до Катовице (с 30 октября), от 154 шекелей до Риги (с 31 октября) и Праги (с 2 ноября). Все цены указаны за билет в одну сторону.

С начала года услугами Wizz Air воспользовались около 355 тысяч пассажиров, летевших в и из Израиля. Учитывая такой спрос, до конца года компания планирует расширить число направлений из Израиля до 22, они должны охватить 9 различных европейских стран.

Министр туризма Ярив Левин уже поздравил Wizz Air с решением углубить свою деятельность в Израиле.

"Я рад, что сотрудничество между ними и министерством туризма Израиля активизировалось еще сильнее. Это отличный вотум доверия к израильскому туризму и доказательство того, что инициированная нами директива по поощрению туризма в Эйлате, приносит свои результаты", - заявил он.
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