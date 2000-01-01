11.07 02:07 MIGnews.com

Южная Корея откроет музей борделей

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Правительство Южной Кореи откроет музей, посвященный памяти кореянок, угнанных японцами в сексуальное рабство во время Второй мировой войны, заявила южнокорейский министр по делам женщин и семьи Чон Хен Бэк."Мы хотим создать в удобном месте в Сеуле музей женщин для утешения японских солдат, чтобы увековечить память о нарушениях прав человека, принесенных войной", - цитирует ее агентство "Ренхап".Чон Хен Бэк проблему невольниц для японских военных борделей стала "международной" и что она касается не только Кореи и Японии.Министр посетила дом престарелых в городе Кванджу, где заботятся об оставшихся в живых жертвах сексуального насилия со стороны японцев."Японское правительство пока не восстановило нашу честь. Нужны искренние извинения", - заявила89-летняя Кан Ин Чхуль.Всего, по данным правительства в Сеуле, в живых все еще остается 38 кореянок-жертв сексуального рабства. Сколько их остается на территории Северной Кореи, достоверной информации нет.