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11.07 02:07   MIGnews.com

Южная Корея откроет музей борделей

Правительство Южной Кореи откроет музей, посвященный памяти кореянок, угнанных японцами в сексуальное рабство во время Второй мировой войны, заявила южнокорейский министр по делам женщин и семьи Чон Хен Бэк.

"Мы хотим создать в удобном месте в Сеуле музей женщин для утешения японских солдат, чтобы увековечить память о нарушениях прав человека, принесенных войной", - цитирует ее агентство "Ренхап".

Чон Хен Бэк проблему невольниц для японских военных борделей стала "международной" и что она касается не только Кореи и Японии.

Министр посетила дом престарелых в городе Кванджу, где заботятся об оставшихся в живых жертвах сексуального насилия со стороны японцев.

"Японское правительство пока не восстановило нашу честь. Нужны искренние извинения", - заявила
89-летняя Кан Ин Чхуль.

Всего, по данным правительства в Сеуле, в живых все еще остается 38 кореянок-жертв сексуального рабства. Сколько их остается на территории Северной Кореи, достоверной информации нет.
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