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James Richardson остается в аэропорту Бен-Гурион 10.08 15:26   MIGnews.com

James Richardson остается в аэропорту Бен-Гурион

Компания James Richardson выиграла тендер на обслуживание зоны дьюти-фри в международном аэропорту Бен-Гурион.

Речь идет о неожиданном повороте - ранее сообщалось о том,что столкнулась с трудностями и условия тендера казались ей невыгодными.

Согласно информации второго канала израильского ТВ, James Richardson получил право на работу в дьюти фри еще на 10 лет, начиная с января 2018 года. James Richardson будет работать в Терминале №1 и в Терминала №3.

Трудности James Richardson и любого другого оператора объясняются тем, что раньше они платили комиссионные в зависимости от величины пассажиропотока. В то время как пассажиропоток значительно увеличился, в реальности продажи несколько сократились - из-за того, что многие летают по несколько раз в год и не заходят в магазины дьюти фри, что раньше было обязательной частью путешествия за границу. Управление аэропортов, осознав эту проблему, изменило условия тендера и уменьшило зависимость уровня комиссионных от количества пассажиров.
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