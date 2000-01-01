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Саудовская авиакомпания запретила пассажиркам обнажать руки | Фото: Thinkstock11.08 01:15   MIGnews.com

Саудовская авиакомпания ввела шариат для пассажиров

Авиакомпания SAUDIA ввела дресс-код для пассажиров, в соответствии с которым мужчинам запрещено подниматься на борт в шортах, а женщинам в обтягивающей или прозрачной одежде. Правила опубликованы на сайте авиакомпании.

Среди пунктов, по которым поведение пассажира считается "оскорбительным", указано, что женщины также не могут обнажать руки и ноги. Кроме того, пассажиры не могут ходить босиком.

В свою очередь глава департамента туризма Саудовской Аравии Али Гамди заявил газете Makkah, что подобные правила являются нормальными и в той или иной степени применяются авиакомпаниями по всему миру.
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