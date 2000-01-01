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Рекордное число туристов посетили Израиль в 2017 году | Фото: Thinkstock11.07 11:27   MIGnews.com

Рекордное число туристов посетили Израиль в 2017 году

В первом полугодии 2017 года в Израиле было зарегистрировано рекордное количество туристов. Число прибывших в Израиль туристов возросло на 26% по сравнению с тем же периодом 2016 года до 1,74 млн. человек, как сообщило Центральное статистическое бюро.

Только в июне число прибывших возросло на 25,7% по сравнению с предыдущим годом и составило 303 400 человек. И это было до того, как 1 июля начался пиковый летний сезон, сообщили в ЦСБ.

Отметим, что приток туристов из Соединенных Штатов вырос на 20% до 400 600 человек.

Однако наибольший прирост туристов был зарегистрирован из России, где длительный спад, вызванный обесцениванием рубля, похоже, закончился: число туристов из России в Израиле возросло на 31% в год до 160 800 человек.

Еще одной страной, число туристов из которой значительно возросло, стал Китай. В первой половине 2017 года количество прибывших увеличилось на 75%, до 60 900 человек. Рост из Франции и Великобритании был намного меньше - 9% (140,900) и 11% (95 600), соответственно.

Индустрия туризма остается важным фактором развития экономики, при этом доходы, получаемые от туризма, оцениваются примерно в 9,4 млрд. шекелей в первой половине 2017 года.
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