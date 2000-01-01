Бен-Гурион вошел в 10 лучших аэропортов мира

Международный аэропорт им. Бен-Гуриона является восьмым лучшим аэропортом в мире по версии читателей нью-йоркского издания для путешественников Travel+Leisure. Однако стоит отметить, что он несколько ухудшил свой прошлогодний показатель, когда он занял шестое месот.
Различные воздушные гавани американские путешественники оценивали по собственному опыту их доступности, быстроты регистрации, уровня безопасности, качеству и разнообразию продуктов питания, представленным магазинам и дизайну самих аэропортов. В совокупности Бен-Гурион набрал 79,4 баллов из 100 возможных.
Лучшим аэропортом пятый год подряд признан сингапурский Чанги. Среди его плюсов читатели отметили простоту использования, впечатляющий дизайн и обилие зелени, а также сад бабочек. Другие отметили удобство воздушной гавани, где, кроме всего прочего, есть кинотеатры и водопады. Путешественники оценили его на 90,64 балла.
В целом список лучших аэропортов выглядит следующим образом:
1. Чанги (Сингапур)
2. Хамад (Катар)
3. Международный аэропорт Дубая (ОАЭ)
4. Международный аэропорт Инчхон (Южная Корея)
5. Международный аэропорт Гонконга (Китай)
6. Аэропорт Цюрих (Швейцария)
7. Ханэда (Токио, Япония)
8. Аэропорт Бен-Гуриона
9. Аэропорт Абу-Даби (ОАЭ)
10. Амстердамский аэропорт Схипхол (Нидерланды)