12.07 18:01 MIGnews.com

Бен-Гурион вошел в 10 лучших аэропортов мира

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Международный аэропорт им. Бен-Гуриона является восьмым лучшим аэропортом в мире по версии читателей нью-йоркского издания для путешественников Travel+Leisure. Однако стоит отметить, что он несколько ухудшил свой прошлогодний показатель, когда он занял шестое месот.Различные воздушные гавани американские путешественники оценивали по собственному опыту их доступности, быстроты регистрации, уровня безопасности, качеству и разнообразию продуктов питания, представленным магазинам и дизайну самих аэропортов. В совокупности Бен-Гурион набрал 79,4 баллов из 100 возможных.Лучшим аэропортом пятый год подряд признан сингапурский Чанги. Среди его плюсов читатели отметили простоту использования, впечатляющий дизайн и обилие зелени, а также сад бабочек. Другие отметили удобство воздушной гавани, где, кроме всего прочего, есть кинотеатры и водопады. Путешественники оценили его на 90,64 балла.В целом список лучших аэропортов выглядит следующим образом:1. Чанги (Сингапур)2. Хамад (Катар)3. Международный аэропорт Дубая (ОАЭ)4. Международный аэропорт Инчхон (Южная Корея)5. Международный аэропорт Гонконга (Китай)6. Аэропорт Цюрих (Швейцария)7. Ханэда (Токио, Япония)8. Аэропорт Бен-Гуриона9. Аэропорт Абу-Даби (ОАЭ)10. Амстердамский аэропорт Схипхол (Нидерланды)