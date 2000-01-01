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ООН признала Израиль и ПА `туристической Меккой` | Фото: Thinkstock12.08 20:27   MIGnews.com

ООН признала Израиль и ПА "туристической Меккой"

Израиль и Палестинская администрация оказались двумя направлениями, на которых в первой половине 2017 года был зафиксирован самый резкий скачок туристических показателей, сообщили в Организации Объединенных Наций.

Согласно опубликованному британской газетой The Telegraph докладу Всемирной туристской организации (ВТООН), список из 10 пунктов составлялся на основании двух основных тенденций: восстановлению после терактов и поиске туристами популярных направлений.

Возглавила список Палестинская автономия, где за первое полугодие было зарегистрировано 57,8-процентное увеличение потока иностранных туристов. Если эта тенденция сохранится в дальнейшем, до конца года ПА могут посетить 630 000 туристов. The Telegraph приписывает эту заслугу британскому художнику Бэнкси, который, как уже сообщалось, открывает на самой границе Израиля и ПА свой отель "За стенами" (Walled off), окна которого выходят на забор безопасности в Вифлееме. Об этом писали все ведущие мировые СМИ, чем повысили осведомленность путешественников о туризме в ПА.

В Израиле рост туризма в процентном соотношении был поскромнее – 25,1% в сравнении с первыми шестью месяцами 2016 года. Если данный темп получится удержать, до конца года Еврейское государство посетят 3,7 миллиона туристов.

На втором месте с 51-процетным ростом туристического потока оказался Египет, который к концу года могут посетить 8 млн. туристов, что куда меньше, нежели того числа путешественников, которые приезжали сюда до Арабской весны.

Следом идут расположенные в Тихом океане Северные Марианские острова (3) и Исландия (4), популярность которой принесла поп-культура. Благодаря тому, что именно тут проходила часть съемок популярного фентези-сериала "Игра престолов", за короткий летний сезон Исландию посетило количество туристов вдесятеро превышающее ее собственное население – при 250 тысячах жителей сюда прилетели 2,5 млн. иностранцев.

За Исландией идет все еще оправляющийся от политической нестабильности и терактов Тунис (5). Далее – Вьетнам (6), Уругвай (7), Никарагуа (8) и Монголия (9).
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