15.08 02:10 MIGnews.com

В Азии совы вымрут из-за Гарри Поттера

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Незаконная торговля совами в странах Азии резко возросла за последнее десятилетие, это может быть связано с популярностью фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, где у главного героя был домашний питомец — сова.Активные борцы за охрану природы считают, что именно сова Хедвиг в фильме о Гарри Поттере повышает спрос на пойманных в дикой природе птиц, которых используют в качестве домашних животных.По данным исследования Винсента Ниджмана и Анны Некарис из университета Оксфорд Брукс, в 2001 году, когда вышел первый фильм о мальчике-волшебнике, на рынках в Индонезии продавалось всего несколько сотен сов. К 2016 году цифра составила более 13 тысяч. При этом цена птиц варьируется от 10 до 30 долларов, что делает эту покупку возможной для большинства семей среднего класса.Проблема вызывает особую обеспокоенность, поскольку выставляемые на продажу совы чаще всего ловятся в дикой природе. "Общая популярность сов в качестве домашних питомцев в Индонезии поднялась до такой степени, что может поставить под угрозу сохранение некоторых наименее многочисленных видов", —сообщают Ниджман и Некарис.Они выступают за то, чтобы сов добавили в список охраняемых видов птиц Индонезии, поскольку в домашних условиях дикие птицы быстро умирают.Подобное явление наблюдается и в других странах и вызывает обеспокоенность зоозащитников.Рост продаж сов отмечается еще в ряде стран Азии, где это также связывают с популярностью книг и фильмов о Гарри Поттере.По словам индийского депутата Джарайма Рамеша, необычная увлечённость совами наблюдается даже среди представителей среднего класса, которые проживают в городах. Многие предпочитают покупать своим детям именно сов.Автор серии книг Джоан Роулинг после выхода первого фильма осудила содержание сов в качестве домашних питомцев.