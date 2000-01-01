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Уругвайский хостел: Израильтянам тут не рады | Фото: Thinkstock15.01 07:57   MIGnews.com

Уругвайский хостел: Израильтянам тут не рады

Мини-отель Buena Vista в уругвайском городе Барра-де-Вализас отказался заселять пару израильтян под предлогом несогласия с политикой Еврейского государства.

Как сообщает местный портал El Pais, 22-летний Амит Брадуш забронировал для себя и своей девушки места через сервис Booking.com, однако позже их бронь была отменена, поскольку действия израильских властей противоречат политическим убеждениям владельца отеля Маурицио Пинеро.

"Сперва я не увидал, что они из Израиля. Я решительно выступаю против политики их страны. Им не рады в моем доме", - утверждает Пинеро, отмечая, что вернул деньги за бронь.

Уругваец утверждает, что особенные трудности возникают с молодыми израильтянами, которые недавно демобилизовались из армии.

"Я не дискриминатор и не антисемит. Молодые люди, приезжающие после окончания военной службы в Израиле ведут праздный, высокомерный и не очень хороший образ жизни. Мы сотрудничаем с другим типом аудитории. Это никому в частности не доставляет проблем", - добавил он.

Маурицио Пинеро утверждает, что несколько лет назад у него останавливался молодой, недавно отслуживший израильтянин и в результате беседы между ними завязалась перепалка, в ходе которой он угрожал ему смертью

Главная еврейская организация Уругвая – Центральная еврейская община – раскритиковала такой шаг, заявив о многообразии общины.

"Давайте не будем позволять отдельным случаям поощрять озлобленность, распространяя предрассудки и злонамерение", - гласит заявление организации.

Министр туризма Уругвая Лилиам Кечичян назвала этот инцидент "полностью недопустимым" и пообещал его расследовать.

"Дискриминация по религиозному признаку неприемлема в Уругвае. Мы надеемся, что израильские туристы продолжат посещать Уругвай и наслаждаться красотами страны", - сказала она.

А посол Еврейского государства Нина Бен Ами констатировала очевидное – не будучи знакомым с убеждениями своих потенциальных гостей, хозяин хостела, основываясь на предрассудках, отказал им. Дипломат выразила надежду, что это единичный случай.
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