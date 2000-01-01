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`Эль-Аль` оказался самой шумной и грязной авиакомпанией | Фото: Korbio/Flickr15.06 19:30   MIGnews.com

"Эль-Аль" - самая шумная и грязная авиакомпания в мире

Израильский национальный авиаперевозчик "Эль-Аль" занял первое место в ежеквартальном антирейтинге полусотни авиакомпаний The Fly Quiet и Clean League Table, который составляет лондонский аэропорт Хитроу.

Данный список руководство воздушной гавани публикует с целью побудить авиакомпании использовать более энергоэффективные самолеты. По пяти из семи показателей, по которым его составители оценивали 50 международных авиакомпаний "Эль-Аль" заняли первые места "с хвоста" (в частности, шумность самолетов и загрязнение окружающей среды). Кроме того, израильский авиаперевозчик оказался первым с самыми "опаздывающими" рейсами в промежутке с 23:30 до 4:30.

Лучшими из лучших авторы рейтинга признали британского авиаперевозчика British Airways, ирландскую Aer Lingus, Etihad Airways (ОАЭ), SAS Group и финскую Finnair.

В ответ на столь сомнительное "достижение" в "Эль-Аль" заявили о поступлении в авиапарк нового "Боинга" 787 Dreamliner. Лайнер начнет совершать рейсы в августе этого года.

"Dreamliner менее шумный и более экологичный", - утверждают в израильской авиакомпании.
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