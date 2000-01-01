16.07 03:54 MIGnews.com

Милан объявил войну селфи-палкам и напиткам в бутылках

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Вслед за Римом борьбу с антиобщественным поведением решили ужесточить и в муниципалитете Милана - город принимает меры против селфи-палок, фуд-траков (фургонов с уличной едой) и напитков в жестяных банках или стеклянных бутылках. Как сообщает The Local, они вступают в силу в пятницу, 14 июля, и будут действовать до 13 августа, но потом могут быть продлены.На данный момент принятые местными властями решения касаются района Дарсена.Там запрещена продажа и дистрибуция любых напитков в жестяных банках и стеклянных бутылках. Запретительные меры также приняты в отношении селфи-палок и фейерверков. В общественных местах не разрешена никакая "передвижная торговля", особенно продажа уличной еды.