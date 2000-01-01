16.07 19:20 MIGnews.com

Эль-Аль захлестнула волна пассажиров

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Сезон отпусков, такой желанный и долгожданный, наступил, и израильтяне массово устремились в международный аэропорт Бен-Гурион. Как водится, все знали, что подобное произойдет, но все оказались готовы. Стюарды авиаперевозчика Эль-Аль подали руководству компании жалобу на нехватку бортпроводников, что усложняет работу экипажей и снижает уровень сервиса. «Стюарды не смогут выдерживать подобные нагрузки продолжительное время», — говорится в письме, отправленном руководству компании и представителям профсоюзов.Стюарды представили в письме список почти 70 рейсов, осуществленных в течение 4 недель с неполными экипажами, и выразили опасение относительно способности экипажей обеспечить высокий уровень услуг в напряженные летние месяцы. «Стюарды страдают от хронической усталости, что может отразиться на безопасности пассажиров», — утверждают сами бортпроводники.Стюарды утверждают, что еще в апреле обратились с предупреждением о существующей проблеме нехватки персонала. По их утверждению, Эль-Аль действует в соответствие с нормами требуемой безопасности, но постоянно удаляется от желаемого уровня сервиса. В лайнерах Боинг 747, к примеру, согласно стандартам безопасности, требуется 11 стюардов, но всегда было принято назначать на подобные рейсы 17-18 стюардов. В последнее время подобные рейсы выходят и с 15 стюардами. В Боинг 777 стандарт требует всего 8 стюардов, в прошлом в экипаже было 12 стюардов, сейчас 10.Руководство Эль-Аль, в свою очередь, утверждает, что в компании без устали работают над тем, чтобы обеспечить самолеты экипажами и для этого возвращают на работу в летние месяцы стюардов, которые покинули ее в зимние месяцы.Кроме того, Эль-Аль планирует еще до конца августа взять на работу 450 новых стюардов из 560, которых запланировано нанять до конца 2017 года. Руководство Эль-Аль утверждает, что ежегодно принимает на работу почти 400 стюардов, не станет исключением и 2017 год. Стюарды, в свою очередь, утверждает, что авиаперевозчик затрудняется набрать подходящих работников из-за низкой базисной зарплаты. Кроме того, если полет отменяется, то стюардам не оплачиваются часы работы.Стюарды жалуются на большое количество сверхурочных часов работы и на то, что их ставят работать на лайнерах, которые Эль-Аль берет в лизинг вместе с экипажами. По оценкам компании, в августе выйдет порядка 50 рейсов на лизинговых лайнерах, в основном это рейсы в Барселону и Бангкок.Стюарды утверждают, что на таких рейсах с чужими экипажами они служат в основном адресом для жалоб, при этом не имея никакой возможности повлиять на что-либо.В Эль-Аль заявляют, что количество членов экипажей на всех рейсах соответствует стандартам безопасности полетов и что компания действует, чтобы обеспечить необходимый уровень сервиса в самый разгар туристического периода.