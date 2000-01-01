19.06 16:42 MIGnews.com

Полчища медуз - на пути к берегам Израиля

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По сообщению второго канала израильского ТВ, полчищам медуз замечены на пути из глубин Средиземного моря к побережью Израиля.Аквалангисты в минувшие выходные заметили гигантское скопление медуз примерно в километре от берега. Ширина скопления - несколько сотен метров. Купальщики на различных пляжах Израиля уже в конце минувшей недели сообщали об ожогах, полученных от медуз. Это относится, в первую очередь к пляжам без волнорезов - в Ашдоде, Ашкелоне, Пальмахим и Ницаним.Медузы идут из более теплых районов на юге Средиземного моря к северу - в направлении Кипра, Ливана, Сирии и Турции. Ученые пока не могут точно определить , как отличается жизненный цикл каждой отдельной массы медуз, и потому затрудняются предсказать и момент их появления, и то время, когда они покинут прибрежную полосу.