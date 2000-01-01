Лето – это замечательное время. Лето – это тяжелое время. Лето – это маленькая жизнь.
Каждый школьник ведет счет своим годам от каникул до каникул. И не важно, любит он учиться в школе или не очень, летние каникулы – это всегда самое счастливое и веселое время. Хотя всегда ли? Тут многое зависит от родителей – как они организуют досуг своего ребенка? Где он проведет лето: дома у телевизора? В городском детском лагере? Или родители смогут придумать для него нечто уникальное. То, что запомнится на всю жизнь. А также принесет пользу взрослеющему человеку.
Проект Makom.IL, организованный Еврейским агентством «Сохнут» для подростков в возрасте от 13 до 17 лет, уже в 8 раз приглашает творческих, активных и креативных ребят в международный летний лагерь.
Проект этот уникальный. В нем принимает участие молодежь из Израиля, России, Украины и стран Прибалтики. Идея лагеря – изменение мира вокруг себя. Ребятам предлагается на выбор три направления: «Бизнес», «Социальные инициативы», «Искусство». Команда инструкторов, каждый из которых является специалистом в одной из дисциплин, будет исполнять роль менторов и наставников при подготовке проектов.
Мечтающие стать бизнесменами будут учиться тому, как воплотить в жизнь свою бизнес-идею. Любители искусства - тому, как с помощью творчества влиять на мир. В теме социальных проектов будут рассмотрены многие вещи, связанные с жизнью общества, например волонтерство, работа с окружающими тебя людьми в школе и городе.
В конце смены дети встретятся с успешными представителями выбранного ими направления, которые проведут для них мастер-классы и стажировки в группах по 3-4 человека.
В современной жизни кроме знаний необходимо умение превращать их в действие, ведь то, что мы делаем сегодня, влияет на то, кем мы будем завтра, и каков будет окружающий нас мир. Тот мир, в котором будут жить наши дети.
Но какой летний лагерь, без веселья, общения, интересных мероприятий? Ведь это лето!
Помимо важных и полезных проектов детей ждут 3 дня экскурсий по Израилю, включая Иерусалим, где они смогут многое узнать о нашей замечательной стране. Их познакомят с еврейской и израильской историей, культурой и традицией.
И, конечно же, в планах море веселья и развлечений: творческие вечера, дискотеки и квесты; а главное - возможность проявить себя, обменяться знаниями и приобрести новых друзей из разных стран мира.
Скучать им не придется – уже составлены насыщенные программы на каждый день с 9.00 до 23.00.
Жить дети будут в комфортабельном пансионате с бассейном и 4-разовым питанием!
Смена продлится 10 дней, с 6 по 16 августа, для русскоязычных подростков от 13 до 17 лет.
Личное участие: 3000 шек. Существует система скидок!
Подарите вашему ребенку незабываемое лето, полное новых знакомств и впечатлений - спешите зарегистрироваться!
Если вы живете в Израиле и хотите лично задать вопросы - 25 июля в школе «Шевах Мофет» состоится собрание родителей. Адрес: Тель-Авив, ул. А-Масгер,7, вход с улицы а-Цфира. Начало в 19:00. Внутри есть парковка.