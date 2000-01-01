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Впервые: круизы из Хайфы в Египет и Иорданию 22.10 12:25   MIGnews.com

Впервые: круизы из Хайфы в Египет и Иорданию

Израильский портало ynet сообщает об открытии “новой и исторической линии” морского туризма в Израиле. Мега-яхта класса люкс будет плавать из Хайфы через Суэцкий канал в Египет и Иорданию.

Иностранные туристы также смогут посетить Палестинскую автономию, но это будет запрещено израильтянам. Каждый круиз продлится 17 дней, из которых в море яхта проведет семь. Всего на этот и на 2018 год запланированы 18 подобных круизов. Цена каждого круиза составляет 8 тысяч долларов. В нее включена стоимость прилета в Израиль иностранных туристов и стоимость сухопутных экскурсий.

Круизы будет выполнять 100-метровая яхта CLIO.

Круиз предусматривает остановку в порту Айн Сохна в Суэцком заливе. Оттуда туристы смогут съездить в Каир и посетить пирамиды Гизы. Позднее яхта также пришвартуется в Хургада, откуда она отправится к Луксору.

Круизы организует британская компания Grand Circle Line - через своего израильского агента, компанию Gold Line.

CLIO была построена в 1988 году, и недавно прошла капитальную модернизацию. На яхте - 45 кают, она способна принять 89 пассажиров и 60 членов экипажа. На яхте - два бара, большая столовая, бассейн и спортивная палуба..

Следует отметить, что израильтянам потребуется виза для того, чтобы попасть на египетскую территорию. Для ее получения нужно прибыть в египетское посольство минимум за две недели до начала путешествия. Виза на въезд в Иорданию выдается на пункте пересечения границы и стоит 20 динаров.

Также следует напомнить о том, что контр-террористическое бюро Израиля не рекомендует гражданам страны посещать Египет в связи с большим количеством террористических атак в этой арабской стране. Бюро также указывает на “враждебное отношение иорданской публики” к израильтянам, что увеличивает риски для туристов.
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