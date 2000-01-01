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Израильтян просят не ездить в Петру из-за осликов 23.01 18:48   MIGnews.com

Израильтян просят не ездить в Петру из-за осликов

Одна из крупнейших организаций защиты прав животных в мире PETA ("Люди за этичное обращение с животными") призывает израильтян отказаться от визитов в одну из главных достопримечательностей соседней Иордании – парк Петра в Вади Муса.

Причина тому – насилие над ослами, верблюдами, мулами и лошадьми, которых сотрудники парка предоставляют туристам в качестве ездовых животных.

"PETA призывает жителей Израиля держаться подальше от Петры, пока эти измученные животные не будут заменены современными транспортными средствами, чтобы туристы могли оценить богатую историю города, не применяя жестокости к животным, что может испортить поездку и нанести ущерб репутацию страны", - гласит заявление вице-президент PETA Джейсона Бейкера.

Помимо применения силовых методов к животным, они также постоянно страдают от жажды и перегрева, утверждают активисты PETA. Они опубликовали видео, на котором видно, как взрослые туристы ездят на ослах, меньших чем они сами.

Эксперты PETA утверждают, что, судя по внешнему виду, ослам совершенно не оказывают никакую ветеринарную помощь, а также они страдают от множества болезней, вызванных усталостью.
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