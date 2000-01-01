25.01 05:56 MIGnews.com

Шведская туркомпания ищет "профессионального бездельника"

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Если вы когда-нибудь мечтали стать профессиональным бездельником и получать за это деньги, то вам стоит обратить внимание на вакансию шведского туристического агенства TUI.Как пишет Metro, турагентство ищет профессионального бездельника, который сможет целый день сидеть на месте и ничего не делать.Согласно объявлению на сайте компании, идеальный заявитель должен гордиться тем, что готов ничего не делать, чего бы это ни стоило. Что касается оплаты, то работодатель обещает "гарантированно высокий заработок относительно затраченных на работу сил".График работы также идеально подходит для "ничегонеделания". Первая смена профессионального бездельника начинается в 7 утра и длится до 13:00, вторая – стартует в 13:00 и заканчивается в 19:00.Обязанности оплачиваемого лентяя весьма незамысловатые. В числе прочего бездельнику предлагается сидеть в кресле, опустив ноги в теплый песок, дремать, читать или слушать любимую музыку и медитировать.В описании вакансии уточняется, что новому сотруднику предоставят офис площадью 9 квадратных метров, в котором будут ещё несколько "единомышленников", предположительно, другие профессиональные бездельники.