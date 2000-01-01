25.10 07:48 MIGnews.com

Гигантский иск к El Al за полет на самолете без освещения

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Житель севера Израиля, известный только по инициалам Д., подал гигантский иск к компании El Al за использование самолета , не подходящего для перевозки пассажиров.Д. летал с семьей на самолете “Ришон Ле-Цион” в Таиланд. Самолет летел 11 часов. В нем не работали системы освещения и развлечений. Д. заплатил дополнительные деньги за то, чтобы сидеть со своими дочерьми - но за день до полета его известили о том, что это невозможно. Ему пришлось доплатить еще 600 долларов за то, чтобы семья сидела вместе.Д. называет все произошедшее “адским полетам”: “Нас оставили без освещения, без аудиосистемы, без развлечений. Компания продолжает оперировать этим самолетом и не ставит пассажиров в известность о существующих проблемах, решением которых никто не занимается”.Д. выяснил, что самолету - 24 года и он был куплен у Singapore Airlines в 2008. С тех пор он постоянно выполняет рейсы в Соединенные Штаты и Сингапур.Другие пассажиры самолета сообщают о разбитых сиденьях и о том, что полеты осуществляются в полной темноте - за исключением времени, когда экипаж подает еду.Д. инициировал подачу группового иска к El Al на сумму 17 миллионов шекелей.