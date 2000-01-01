26.10 19:11 MIGnews.com

Небо Израиля: место Air Berlin заняла Germania

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Компания Air Berlin прекращает свою деятельность на маршруте Тель-Авив-Берлин, но ее место немедленно занимает другая германская компания.Начиная с ноября, компания Germania Airlines начнет полеты в берлинский аэропорт Тегель. Полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Стоимость полета в один конец -79 евро, в нее включена стоимость провоза багажа весом до 25 кг.Это - четвертый маршрут, который Germania Airlines осваивает в Израиле. Она выполняет полеты в Нюрнберг, Дюссельдорф и Гамбург.