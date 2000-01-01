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С 14 января: больше скоростных поездов Беэр-Шева - Тель-Авив | Фото: Thinkstock27.12 07:11   MIGnews.com

С 14 января: больше скоростных поездов Беэр-Шева - Тель-Авив

По распоряжению министра транспорта и разведки Исраэля Каца, Управление железных дорог Израиля ("Ракевет Исраэль") расширит успешный пилотный проект, направленный на улучшение железнодорожного сообщения между центром страны и Негевом. С 14 января 2018 года начнут курсировать всего шесть (вместо двух) скоростных поездов в день между Беэр-Шевой и Тель-Авивом и Ход ха-Шароном (по три поезда в каждом направлении).

В утренние часы пик будут задействованы три скоростных поезда на ветке Западный Негев - центр страны. Поезда будут отправляться со станции Беэр-Шева - Мерказ в 5:27, 6:27 и 7:27, с остановкой на тель-авивских станциях, и следовать до Ход ха-Шарона.

В вечерние часы пик будут курсировать три скоростных поезда из центра в Западный Негев. Поезда будут отправляться со станции Ход ха-Шарон в 15:38, 16:38 и 17:38.

Поезда не будут останавливаться на четырех станциях - в Холоне и Бат-Яме.

Скоростные поезда на Тель-Авив - часть проекта соединения юга с центром страны, призванного обеспечить более быстрое и эффективное транспортное сообщение.

Министр Кац подчеркнул, что расширение пилотного проекта скоростных поездов на юг страны станет подходящим решением для жителей Негева. Это позволит пассажирам быстро и с комфортом добираться в центр страны и обратно.
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