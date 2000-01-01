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Из отеля катарского шейха в Турции выгнали всех туристов | Фото: Thinkstock28.07 01:41   MIGnews.com

Из отеля катарского шейха в Турции выгнали всех туристов

В турецкой провинции Мугла произошел скандал с выселением из пятизведночного отеля 400 местных и иностранных туристов. Гостиницей владеет член правящей семьи Катара.

Отдыхающие были вынуждены несколько часов сидеть в лобби в ожидании заселения в другие гостиницы. Только после подключения к проблеме местной ассоциации турагентств и минкультуры удалось урегулировать вопросы дальнейшего расселения клиентов.

Munamar Beach Otel в городе Мармарис в 2010 году был куплен катарским шейхом Насером Ахмедом Али Аль Тани за $15 млн. В том же году он был сдан на пять лет в аренду турецкой компании, которая по условиям контракта выплачивала Аль Тани по $1 млн ежегодно.

В 2015 году стороны не смогли договориться о новых условиях аренды, и шейх подал в суд с требованием освободить гостиницу; суд в итоге принял его сторону.
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