28.09 05:49 MIGnews.com

По Адриатике стартовал первый в мире морской секс-круиз

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В Италии стартовал первый в мире эротический круиз Desire Cruise. Роскошный 180-метровый лайнер Azamara Quest отбыл из Венеции 26 сентября, сделав круг по Адриатическому морю, он вернется обратно в бухту 3 октября.Как сообщается на сайте круиза, корабль будет заходить в порты Хорватии и Словении.Отмечается, что попасть на борт могли далеко не все – цены кусались. Так, стоимость каюты колебалась от 3 200 до 11 000 долларов. Впрочем, несмотря на это, свободных мест не осталось – раскупили все.В процессе путешествия отдыхающие смогут посетить эротические вечеринки и другие развлечения для взрослых, а отдельные зоны Azamara Quest буду устроены исключительно для нудистов.Организаторы Desire Cruise так вдохновились своим детищем, что уже объявили о следующем круизе, который состоится в 2018 году.