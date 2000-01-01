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Поляк 7 месяцев дрейфовал в море в компании кота 28.12 02:14   MIGnews.com

Поляк 7 месяцев дрейфовал в море в компании кота

В день Рождества у берегов острова Реюньон спасли польского путешественника, который семь месяцев дрейфовал в Индийском океане на неисправном судне.

Как сообщает французское Общество спасения на водах (SNSM), 56-летний Збигнев Рекет 20 мая отплыл из Самиры на Коморских островах в южноафриканский Дурбан. Компанию моряку составил подобранный в порту кот.

"Я потерял управление судном. Меня относило к берегам Сомали, потом к Мальдивам, к Индонезии, потом к Маврикию и, наконец, к Реюньону. Много раз я видел землю, но не мог к ней причалить", — поделился он с местным изданием Journal de l'île.

При этом никаких средств коммуникации у него не было, а провианта у него было лишь на месяц. После этого ему пришлось питаться пойманной рыбой и пить дождевую воду.

Судно было обнаружено спасателями 25 декабря. Истощенного моряка доставили на землю.
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