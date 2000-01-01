29.01 04:39 MIGnews.com

Открылась третья полоса на шоссе Иерусалим–Тель-Авив

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Утром в воскресенье, 28 января, открылась третья полоса движения на Первом шоссе, связывающем Иерусалим и Тель-Авив. Третья полоса была добавлена на участке между развязками Латрун и Анава в сторону Тель-Авива. Эту важную для сотен тысяч водителей новость сообщил сегодня министр транспорта и разведки Исраэль Кац.Как заявил министр Исраэль Кац, "переоснащение обочины в третью полосу движения на отрезке от Шаар ха-Гай до Анава призвано обеспечить более быструю и безопасную поездку, а также значительно сократить время проезда в Иерусалим и из него".Компания "Нетивей Исраэль" выполнила работы, необходимые для того, чтобы переделать обочину в дополнительную полосу движения на Первом шоссе. Третья полоса на параллельном участке дороги в обратном направлении - от развязки Анава до развязки Латрун, открылась для движения транспорта около трех недель назад. Таким образом, теперь Первое шоссе почти на всей своей протяженности от Иерусалима до Тель-Авива состоит из трех полос движения в обоих направлениях.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что для проверки эффективности изменения, сначала был проведен пилотный проект на участке дороги от развязки Латрун до Шаар ха-Гай. После того, как экспериментальный формат был признан успешным, было принято решение модифицировать обочину в обоих направлениях.Около двух недель назад компания "Мория" начала работы по строительству развязки в районе Гинот Сахаров на въезде в Иерусалим. Работы, в рамках которых будет создана дополнительная (третья) полоса, предназначенная для движения общественного транспорта, от Моца до центрального автовокзала в Иерусалиме, продлятся около трех лет. Стоимость проекта, большая часть которого финансируется министерством транспорта, около 300 миллионов шекелей.Министр Кац добавил, что реконструированное шоссе Иерусалим – Тель-Авив – этот проект национальной важности."Проект призван укрепить столицу, а также создать условия для более безопасной поездки сотням тысяч водителей, которые ежедневно приезжают в Иерусалим. Проект включает создание третьей полосы движения на всей длине дороги, сглаживание резких поворотов и крутых подъемов, что значительно повышает уровень дорожной безопасности", - подчеркнул министр.