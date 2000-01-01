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Лоукостер заставил инвалида ползти в самолет по трапу | Фото: Thinkstock28.06 10:32   MIGnews.com

Лоукостер заставил инвалида ползти в самолет по трапу

О довольно шокирующем инциденте, произошедшем при посадке на борт японского авиаперевозчик эконом-классе Vanila Air, сообщили японские СМИ - экипаж заставил пассажира на инвалидной коляске, в буквальном смысле этого слова, ползти в самолет по трапу.

Как пишет местное издание Kyodo, при регистрации на рейс до южнояпонского города Амами мужчине с ограниченными возможностями заявили, что у лоукостера нет условий для обслуживания людей, которые не могут передвигаться самостоятельно.

"Тот, кто не может ходить, не может и сесть на борт самолета", - цитирует Kyodo сотрудников Vanila Air.

Сесть в самолет ему удалось лишь при помощи друга, который занес его на борт на руках, но на обратном пути с ним приключилось ужасающе унизительное происшествие. Когда бортпроводники заявили, что пассажирам запрещается подниматься на бот с посторонней помощью, парализованный ниже пояса мужчина вполз по 17 ступенькам трапа.

После того, как пресса предала историю огласке, авиакомпания принесла инвалиду свои извинения.
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