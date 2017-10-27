Моссад высмеял абсурдное решение Ливана

Абсолютное большинство туристических компаний мечтают, чтобы их город или хотя бы страну поместили на первое место в списке лучших направлений для путешественников. Действительно, что лучше влияет на приток туристов, как не отзыв влиятельного издания или попадание в престижный рейтинг?
Но вопреки всей логике одна компания выбилась из общей картины – ливанская организация Beirut City Guide попросила удалить Бейрут из опубликованного журналом Forbes списка для туристов.
Какова причина такого нелогичного решения, спросите Вы? Ливанцы не вынесли "позора" находиться в одном списке с Тель-Авивом, который, следуя за "Парижем Ближнего Востока", как назвали Бейрут в рейтинге, занял второе место.
Одни пользователи соцсетей высмеяли такой абсурд, назвав это детским поведением. Другие попытались растопить сердца северных соседей Израиля, признавшись им в любви. В связи с этим появился хештэг #TelAvivLovesIsrael, который почти сразу вошел в тренды Twitter. Среди последних оказался и Моссад.