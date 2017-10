28.10 14:54 MIGnews.com

Моссад высмеял абсурдное решение Ливана

Can we be excluded from this narrative? https://t.co/DDNTxQVbpD — Beirut.com (@BeirutCityGuide) October 27, 2017

SRSLY? You would rather be ignored at a tourist destination than to be mentioned in the same sentence as Tel Aviv? #TelAvivLovesBeirut https://t.co/rJfwKaGcIF — Irena Damsky 🦄 (@DamskyIrena) October 27, 2017

When #TelAvivLovesBeirut but Beirut doesn't love you back... their loss pic.twitter.com/S36Je2c002 — Mike Harris (@DrMikeH49) October 27, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Абсолютное большинство туристических компаний мечтают, чтобы их город или хотя бы страну поместили на первое место в списке лучших направлений для путешественников. Действительно, что лучше влияет на приток туристов, как не отзыв влиятельного издания или попадание в престижный рейтинг?Но вопреки всей логике одна компания выбилась из общей картины – ливанская организация Beirut City Guide попросила удалить Бейрут из опубликованного журналом Forbes списка для туристов.Какова причина такого нелогичного решения, спросите Вы? Ливанцы не вынесли "позора" находиться в одном списке с Тель-Авивом, который, следуя за "Парижем Ближнего Востока", как назвали Бейрут в рейтинге, занял второе место.Одни пользователи соцсетей высмеяли такой абсурд, назвав это детским поведением. Другие попытались растопить сердца северных соседей Израиля, признавшись им в любви. В связи с этим появился хештэг #TelAvivLovesIsrael, который почти сразу вошел в тренды Twitter. Среди последних оказался и Моссад."Beirut City Guide не хочет быть в одном туристическом списке с Тель-Авивом. Давайте скажем им, что #ТельАвивЛюбитБейрут", - написали в микроблоге шпионского агентства."Серьезно? Вы предпочтете быть проигнорированными как туристическое направление, чем упомянутыми в одном предложении с Тель-Авивом?" - недоумевает пользователь Irena Damsky."Когда #ТельАвивЛюбитБейрут, но Бейрут не любит тебя ... их проблемы", - пошутил Mike Harris.