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В Швейцарии открылся подвесной мост длиной в полкилометра | Фото: Thinkstock30.07 05:14   MIGnews.com

В Швейцарии открылся подвесной мост длиной в полкилометра

Висячий мост для пешеходов длиной почти 500 метров открылся в швейцарском кантоне Вале, побив мировой рекорд, пишет портал 20 Minuten.

Мост имени Чарльза Куонена был назван в честь одного из спонсоров строительства. Находится он на высоте около 80 метров над землей и соединяет населенные пункты Грэхен и Церматт. Длина моста составляет 494 метров, ширина – 65 сантиметров.

Сообщается, что на строительства моста было потрачено около 730 тысяч швейцарских франков (около 750 тысяч долларов). Первые пешеходы смогли воспользоваться конструкцией в субботу.
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