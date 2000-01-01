30.07 05:14 MIGnews.com

В Швейцарии открылся подвесной мост длиной в полкилометра

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Висячий мост для пешеходов длиной почти 500 метров открылся в швейцарском кантоне Вале, побив мировой рекорд, пишет портал 20 Minuten.Мост имени Чарльза Куонена был назван в честь одного из спонсоров строительства. Находится он на высоте около 80 метров над землей и соединяет населенные пункты Грэхен и Церматт. Длина моста составляет 494 метров, ширина – 65 сантиметров.Сообщается, что на строительства моста было потрачено около 730 тысяч швейцарских франков (около 750 тысяч долларов). Первые пешеходы смогли воспользоваться конструкцией в субботу.