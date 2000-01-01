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В Индонезии на стюардесс насильно наденут хиджабы | Фото: Thinkstock30.01 17:36   MIGnews.com

В Индонезии стюардесс насильно оденут в хиджабы

Отныне бортпроводницы самолетов, заходящих на посадку в аэропортах индонезийской провинции Ачех, будут обязаны одеться по шариату (то есть, в хиджаб), либо они будут оштрафованы местной религиозной полицией.

Как сообщает австралийская телестудия SBS, к такому решению местные власти подтолкнуло то, что многие светские стюардессы-мусульманки транзитных рейсов пренебрегают действующими в Ачехе исламскими законами.

"Я надеюсь, что авиакомпании уважают уникальность Ачеха, где действует шариат. Это правило будет распространено на авиакомпании до конца недели. Позже, если будут обнаружены нарушения, мы обсудим наказание. В первый раз, если мусульманка из команды не будет выполнять предписания, ее будет ждать выговор. Если она будет делать это систематически, я прикажу шариатской полиции задержать ее", - приводит SBS слова главы района Маварди Али.

Тяжесть наказания чиновник не уточнял, отметив лишь, что оно не будет включать публичную порку, ставшую в Ачехе уже привычным приговором за ряд проступков по исламу – от продажи алкоголя до гомосексуализма.

Как уже сообщалось, эта провинция – единственная в Индонезии, где введен шариат. Однако стоит отметить, что на немусульманок правило с хиджабами не действует, им достаточно всего лишь скромно одеваться.

Руководство национального авиаперевозчика Индонезии Garuda и ее лоукост-"дочки" Citilink уже заявили о принятии новых правил. В связи с этим в летную форму бортпроводниц будут внесены соответствующие коррективы. Однако остальные авиакомпании, в том числе и иностранные, осуществляющие перелеты в Ачех пока что не комментируют нововведение.
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