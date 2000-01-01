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Комиссия Сената приняла закон о сокращении финансирования ПА 03.08 19:16   MIGnews.com

Комиссия Сената приняла закон о сокращении финансирования ПА

Комитет по иностранным делам Сената США утвердил законопроект о сокращении финансирования Палестинской автономии в том случае, если она не прекратит выплачивать зарплаты террористам и их семьям.

Законопроект был принят 16 голосами против 5, получив поддержку от представителей и Демократической и Республиканской партий. В частности за него проголосовал каждый республиканец в комитете, а также несколько демократов, включая сенаторов Бена Кардин(Мэриленд), Боба Менендеса (Нью-Джерси) и Тима Кейна (Вирджиния).

Данная инициатива получила название "Закон Тейлора Форса" в честь ветерана кампаний США в Ираке и Афганистане Тейлора Форса. В возрасте 29 лет он стал жертвой теракта, совершенного арабским террористом в марте 2016 года в Тель-Авиве, куда он приехал в качестве члена группы студентов университета Вандербильта по учебной программе.

Теперь у закона нет никаких преград на пути к голосованию в Сенате.
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