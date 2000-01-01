03.08 19:16 MIGnews.com

Комиссия Сената приняла закон о сокращении финансирования ПА

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Комитет по иностранным делам Сената США утвердил законопроект о сокращении финансирования Палестинской автономии в том случае, если она не прекратит выплачивать зарплаты террористам и их семьям.Законопроект был принят 16 голосами против 5, получив поддержку от представителей и Демократической и Республиканской партий. В частности за него проголосовал каждый республиканец в комитете, а также несколько демократов, включая сенаторов Бена Кардин(Мэриленд), Боба Менендеса (Нью-Джерси) и Тима Кейна (Вирджиния).Данная инициатива получила название "Закон Тейлора Форса" в честь ветерана кампаний США в Ираке и Афганистане Тейлора Форса. В возрасте 29 лет он стал жертвой теракта, совершенного арабским террористом в марте 2016 года в Тель-Авиве, куда он приехал в качестве члена группы студентов университета Вандербильта по учебной программе.Теперь у закона нет никаких преград на пути к голосованию в Сенате.