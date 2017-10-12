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12.10 19:56   MIGnews.com

КНДР признала полуостров Крым территорией РФ

В Пхеньяне издан атлас мира, где Крым обозначен российской территорией, сообщает посольство России в КНДР на своей официальной странице в Facebook.
Дипломатическое представительство обратило внимание на политический атлас мира, выпущенный северокорейским издательством "Научная энциклопедия". На страницах 240-242 этого издания Крым окрашен в российские цвета.

"Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам", — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии отметили, что "КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации", передает РИА Новости.
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