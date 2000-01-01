26.10 09:35 MIGnews.com

Количество погибших от взрыва в Киеве удвоилось

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Количество погибших от взрыва возле телеканала "Эспрессо", возросло до двух человек. Об этом сообщил народный депутат Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в Facebook. Эту информацию также подтвердил советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Украины Зорян Шкиряк.Сообщается, что первый пострадавший, который погиб в карете скорой помощи от ранений не совместимых с жизнью – сотрудник правоохранительных органов, охранник нардепа также пострадавшего Игоря Москийчука, Руслан Кушнир.По словам главы Ляшка, вторым погибшим оказался капитан местной полиции, 36-и летний Михаил Мормель, который проживал по соседству.По мнение украинских СМИ, взрыв – попытка покушения на народного депутата Игоря Мосийчука. Сам нардеп получил осколочное ранение, его прооперировали и перевели в реанимацию. По словам медиков, хирургическое вмешательство прошло успешно, но у него повреждены желудок и часть бедра. Он уже пришел в себя.Также пострадали политолог Виталий Бала и женщина проходящая мимо. Бала находится в очень тяжелом состоянии - у него повреждены легкие, печень и внутренние органы.В МВД Украины сообщили, о открытии уголовного производства по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт) и направили его для дальнейшего разбирательства в Службу безопасности Украины.