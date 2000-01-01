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flickr 28.06 11:20   MIGnews.com

США не раскроют данные о подготовке химатаки Асадом

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт отказалась предъявить доказательства, которые бы подтвердили данные о том, что власти Сирии готовят химатаку.

На брифинге представители прессы попросили уточнить, на чем основываются выводы о подготовке власти Сирии к применению запрещенных веществ. Науэрт сослалась на то, что эта информация относится к компетенции разведки.

Когда же ей напомнили, что сирийское руководство отвергло все обвинения, Науэрт призвала не верить сирийцам, которые "убивали собственный народ", пишет ТАСС.

Ранее госминистр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар решительно опроверг обвинения Белого дома в подготовке новой химатаки. Также он заверил, что сирийские власти никогда не применяли химическое оружие.
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