29.07 00:37 MIGnews.com

Америка за 3 года дала более $600 млн на армию Украины

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Америка потратила более 600 млн долл. на подготовку украинской армии с 2014 года, также специалисты США подготовили почти 4 тыс. украинских военных. Эту статистику опубликовала пресс-службой Минбороны по итогам встречи начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко с представителем Минобороны США Ларой Купер.​С 2014 года США передали материально-техническую помощь и потратили на подготовку украинской армии более 600 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины по итогам встречи начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко с представителем Минобороны США Ларой Купер.Сообщается, что с начала 2014 года американская сторона передала материально-техническую помощь и потратила на подготовку Вооруженных сил Украины более 600 млн долларов.Кроме того, в рамках работы только Объединенной многонациональной группы подготовлено семь батальонов ВСУ, продолжается подготовка еще одного батальона.Американские специалисты с 2015 года на базе Международного центра миротворчества и безопасности подготовили почти 4 тыс. украинских военных. "В общем, на базе Международного центра миротворчества и безопасности с 2015 года прошли обучение с американскими специалистами почти 4000 военнослужащих ВС Украины и 104 инструктора", - говорится в сообщении.