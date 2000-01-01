28.09 12:10 MIGnews.com

Склады с ракетами в Виннице охраняли пьяные офицеры

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что артиллерийские склады в одной из воинских частей охраняли двое старших офицеров в состоянии сильного алкогольного опьянения."Еще одна вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию. По состоянию на вчера, в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет "Точка-У", военная прокуратура и военная служба правопорядка обнаружили на месте несения службы двух старших офицеров в состоянии полного алкогольного опьянения", - рассказал он на брифинге в Одессе в четверг.По данным Матиоса, это подполковник и полковник, которые обеспечивали охрану складов, где хранятся "реактивные выстрелы к ракетам дальнего действия "Точка-У"."Они были отстранены от службы, составлены протоколы... Я думаю, такие случаи неодиночные", - резюмировал главный военный прокурор.При этом он не указал населенный пункт, в котором зафиксирован этот инцидент.Ранее Анатолий Матиос прокомментировал ЧП Винницкой области, где во вторник, 26 сентября, произошел пожар на складе боеприпасов, в результате которого начались взрывы, продолжающиеся до сих пор. По его словам, на складах боеприпасов в Калиновке не работала пожарная сигнализация, а также не хватало 50% технических средств охраны.