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Взрыв в Харькове: пострадали 53-летняя женщина и ребенок | Фото: Thinkstock29.01 11:49   MIGnews.com

Взрыв в Харькове: пострадали 53-летняя женщина и ребенок

В Харькове прогремел взрыв. Пострадали пожилая женщина и ребенок. Об этом сообщает областное управление Национальной полиции в Facebook.

По информации канала "112 Украина", трагический случай произошел утром на улице "Клочковской". Так. женщина прогуливаясь с двухлетним ребенком увидела пакет у магазина и решила его открыть. После этого раздался взрыв.



В результате инцидента пострадавшие получили рваные раны. Их уже доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Также к туда направилось руководство регионального главка Нацполиции.
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