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В Одессе Дарта Вейдера сделали помощником депутата 30.01 03:01   MIGnews.com

В Одессе Дарта Вейдера сделали помощником депутата

В Одессе Дарта Вейдера зарегистрировали в качестве помощника-консультанта одного из депутатов Одесского городского совета. Об этом сообщает Униан.

Речь идет о гражданке Украины Вейдер Дарта Александровна, ее удостоверение подписал вчера секретарь Одесского горсовета, а фотографию ее документа публикует информационное агентство "Думская".

Фото: Думская


В 2015 году на выборах в Одесский городской совет около 7 тыс. избирателей проголосовали за "Блок Дарта Вейдера".
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