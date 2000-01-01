30.01 03:01 MIGnews.com

В Одессе Дарта Вейдера сделали помощником депутата

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В Одессе Дарта Вейдера зарегистрировали в качестве помощника-консультанта одного из депутатов Одесского городского совета. Об этом сообщает Униан.Речь идет о гражданке Украины Вейдер Дарта Александровна, ее удостоверение подписал вчера секретарь Одесского горсовета, а фотографию ее документа публикует информационное агентство "Думская".В 2015 году на выборах в Одесский городской совет около 7 тыс. избирателей проголосовали за "Блок Дарта Вейдера".