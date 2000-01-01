Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







16.10 18:25   MIGnews.com

Американские заботы иранского министра

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф в интервью американскому каналу CBS News заявил о том, что, если США, как пообещал Дональд Трамп, откажутся от ядерного соглашения с Тегераном, они потеряют доверие своих мировых партнёров.

Кроме того, по словам Зарифа, подобные шаги Вашингтона приведут к падению авторитета международных организаций, в которых состоят сами же Соединённые Штаты.

По его мнению «доверять участию любой американской президентской администрации в каких-либо долгосрочных переговорах не будет больше никто».

Какая забота о будущем США заключена в этом послании. И какая интрига. Почему с такой убежденностью министр иностраных, дел Ирана заботится об имидже своего противника - США. Неужто завербовали демоны?
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:18
Ещё один провал "Хизбаллы"
18:04
Wi-Fi по всему миру оказался под угрозой
17:31
Ученые сняли столкновение двух галактик
17:02
Странички facebook израильских левых рухнули
16:53
До Ирландии дошел очень мощный шторм "Офелия"
16:51
Израиль теряет независимость и суверенитет?
16:29
ЮНЕСКО искажает историю Иерусалима
16:18
Павленский задержан за поджог Банка Франции
15:45
Из-за наркотиков: У звезды музыки мизрахи отобрали права
15:11
Минэкономики освободит от пошлин импорт "социального" мяса
15:01
ISIS взяла ответственность за обстрел Израиля
14:20
Роберт де Ниро: Фак ю, Трамп
14:13
Пожары в Испании и Португалии забрали 9 человеческих жизней
14:05
Модель, побившая охрану в больнице Ихилов, подралась в суде
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus