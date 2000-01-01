16.10 18:25 MIGnews.com

Американские заботы иранского министра

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф в интервью американскому каналу CBS News заявил о том, что, если США, как пообещал Дональд Трамп, откажутся от ядерного соглашения с Тегераном, они потеряют доверие своих мировых партнёров.Кроме того, по словам Зарифа, подобные шаги Вашингтона приведут к падению авторитета международных организаций, в которых состоят сами же Соединённые Штаты.По его мнению «доверять участию любой американской президентской администрации в каких-либо долгосрочных переговорах не будет больше никто».Какая забота о будущем США заключена в этом послании. И какая интрига. Почему с такой убежденностью министр иностраных, дел Ирана заботится об имидже своего противника - США. Неужто завербовали демоны?