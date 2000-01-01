25.09 16:35 MIGnews.com

Книжка про войну

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The National Interest сообщает об аналитическом исследовании «Российская война нового поколения», выпущенном в декабре 2016 года и недавно попало в сеть, в котором речь идет о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как вооружённые силы США должны ей противостоять.В документе, состоящем из 68 страниц, снабжённых фотографиями и данными о российской технике, которая может быть использована для ведения асимметричной войны, особое внимание уделяется российским операциям на Украине и в Крыму, в которых участвовали небольшие подразделения специальных операций — иногда работавшие под прикрытием — и небольшие, сильно вооружённые формирования регулярных российских войск, поддерживающие местные сепаратистские группировки.Как пишет американское издание, авторы исследования приходят к выводу о том, что российская стратегия основана на достижении смены режима путём объединения с местными марионеточными силами, а не путём обычной военной победы российских войск. «Поскольку новая цель — изменение всей системы правления, подход России может заключаться в использовании любого рычага влияния, которым она обладает, для достижения этого изменения», — объясняют исследователи.В пособии отмечается, что Россия освоила подход США к покрытию поля боя с помощью пилотируемых и беспилотных сенсорных систем для обнаружения сил противника, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией.В пособии также указаны слабые места России, которые могут быть использованы силами США. Среди слабых мест России — отсутствие мотивации у призывников, слабая логистика, а также мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка.Авторы документ считают, что, хотя армия США отдает должное силе российской противовоздушной и электронной боевой техники, они также отмечает, что в настоящее время эта техника в дефиците