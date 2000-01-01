30.12 02:07 MIGnews.com

1 января численность землян достигнет 7,444 млрд человек

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1 января численность Земли достигнет 7 444 443 881 человек. С таким прогнозом выступили специалисты Бюро переписи США,Как утверждается в распространенном заявлении, по сравнению с 1 января 2017 года, жителей земли в 2018-ом станет больше на 78,5 млн человек. Прирост составит 1,07%.По их прогнозам "в январе следующего года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, умирать 1,8 человека".Ранее Бюро прогнозировало, что к 2050 году численность населения Земли увеличится до 9 млрд человек.В начале XI на Земле обитали 310 млн человек , а к 1900 году количество жителей планеты возросло до 1,6 млрд. 6-миллиардная отметка была пройдена в 1999 году, а спустя 12 лет(2011 год) население планеты достигло 7 млрд человек.